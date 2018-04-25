В. Чмилите-Нильсен: партнеры по коалиции в принципе договорились о министрах

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Партнеры по правящей коалиции достигли принципиальных договоренностей о распределении министерств, а все кандидаты будут объявлены одновременно на этой неделе, сообщила в понедельник лидер либералов и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«В принципе, мы решили, однако договорились, что слишком рано не будет называть отдельные фамилии, как и распределение областей деятельности, а когда все фамилии и все министерства станут ясны, то они будут обнародованы», — заявила в понедельник утром литовской радиостанции LRT radijas В. Чмилите-Нильсен.

«Одновременно назовем все фамилии министров (…). Может быть так, что до конца этой недели уже обнародуем», — добавила глава Либерального движения.