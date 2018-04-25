В. Чмилите-Нильсен: партнеры по коалиции в принципе договорились о министрах

Партнеры по правящей коалиции достигли принципиальных договоренностей о распределении министерств, а все кандидаты будут объявлены одновременно на этой неделе, сообщила в понедельник лидер либералов и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
«В принципе, мы решили, однако договорились, что слишком рано не будет называть отдельные фамилии, как и распределение областей деятельности, а когда все фамилии и все министерства станут ясны, то они будут обнародованы», — заявила в понедельник утром литовской радиостанции LRT radijas В. Чмилите-Нильсен.
«Одновременно назовем все фамилии министров (…). Может быть так, что до конца этой недели уже обнародуем», — добавила глава Либерального движения.
В понедельник В. Чмилите-Нильсен в сейме подтвердила журналистам, что «предварительные переговоры уже завершены» и ожидается ответ от президента.
«Сферы ответственности мы поделили между тремя партиями, предварительные переговоры завершены. Сейчас мы ждем ответа от президента», — сказала председатель сейма.
По договоренности в коалиции, консерваторы делегируют премьер-министра Ингриду Шимоните и девять министров, у Партии свободы будет три министра, а получившее пост председателя сейма Либеральное движение делегирует двух министров.