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TOP,Новости,Политика

В. Чмилите-Нильсен: партнеры по коалиции в принципе договорились о министрах

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Партнеры по правящей коалиции достигли принципиальных договоренностей о распределении министерств, а все кандидаты будут объявлены одновременно на этой неделе, сообщила в понедельник лидер либералов и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«В принципе, мы решили, однако договорились, что слишком рано не будет называть отдельные фамилии, как и распределение областей деятельности, а когда все фамилии и все министерства станут ясны, то они будут обнародованы», — заявила в понедельник утром литовской радиостанции LRT radijas В. Чмилите-Нильсен.

«Одновременно назовем все фамилии министров (…). Может быть так, что до конца этой недели уже обнародуем», — добавила глава Либерального движения.

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В понедельник В. Чмилите-Нильсен в сейме подтвердила журналистам, что «предварительные переговоры уже завершены» и ожидается ответ от президента.

«Сферы ответственности мы поделили между тремя партиями, предварительные переговоры завершены. Сейчас мы ждем ответа от президента», — сказала председатель сейма.

По договоренности в коалиции, консерваторы делегируют премьер-министра Ингриду Шимоните и девять министров, у Партии свободы будет три министра, а получившее пост председателя сейма Либеральное движение делегирует двух министров.

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