В. Чмилите-Нильсен предлагает не спешить с введением паспорта иммунитета к COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель литовского парламента и лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен призывает не спешить с введением «паспорта» иммунитета к COVID-19 и серьезно рассмотреть все связанные с ним аспекты.

«Не станет ли спешка с введением паспорта иммунитета медвежьей услугой вакцинации? Я в принципе – «за» паспорт иммунитета, который бы шире открывал двери к общению. Однако я также — «за» очень ответственную оценку получения такого «паспорта», – написала в среду спикер на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Между тем другие партнеры по правящей коалиции призывают поспешить с введением такого паспорта, а лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что дискуссии об этом уже идут в правительстве.

В. Чмилите-Нильсен отметила, что разделяет позицию Израиля, где «зеленый паспорт» появился, когда половина населения была привита двумя дозами вакцины, а первой дозой — еще больше. Она считает, что в этой ситуации «зеленый паспорт» сработал, как поощрение привиться для тех, кто сомневался.

Она согласна с соответствии этим критериям и тех, кто переболел, поскольку минимум три месяца у них есть иммунитет и это легко доказать. Но возникает вопрос сроков действия паспорта для таких людей.

«У меня, например, количество антител резко сократилось через 4 месяца после болезни. Поэтому не ясно, буду ли я безопасной через каких 5-6 месяцев», – рассуждает лидер либералов.

Она также сомневается в критерии «отрицательных тестов» для такого паспорта, поскольку иногда эти тесты бывают ложно отрицательными, как показала история со вручением литовских музыкальных наград M.A.M.A.

Спикер также поднимает вопрос о том, почему «те, кто переболели должны получить преимущество над теми, кто был осторожен и защитил себя от болезни».

«И последнее — мы ведь должны поощрять вакцинацию? А зачем людям вакцинироваться, если они могут получить паспорт иммунитета с отрицательным тестом», – завершает вопросом свою публикацию спикер сейма.