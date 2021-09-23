В. Чмилите-Нильсен: примеры спасителей евреев должны стать частью просвещения общества

Nuotrauka BFL/ Lukas Balandis

«Эти примеры должны стать важной частью просвещения общества и политики будущего, современной литовской культуры, частью литовской идентичности с целью не только отдать дань уважения и актуализировать дела спасителей евреев, но и чтобы героизм и человечность все еще живых литовских праведников народов мира остались в веках», – добавила она.

Председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски подчеркнула, что почти все восемьдесят лет общество молчало, и это помогло нацистским коллаборантам избежать правосудия.

«Большую часть этих восьмидесяти лет с начала Холокоста в Литве молчали по причине страха, неизвестности, равнодушия (…) Молчала память соседей, молчала и память тех, кто видел, слышал, наблюдал, особенно хорошо молчали те, кто содействовал убийствам – их молчание многим помогло избежать правосудия», – сказала Ф. Куклянски.

Nuotrauka BFL/ Lukas Balandis

По ее словам, обществу все еще не хватает эдукации и многого другого, что помогло бы помнить и осознать трагедию.

«К чему это молчание привело? К тому, что часть общества все еще не может осознать произошедшую трагедию, планомерное и последовательное уничтожение сотен тысяч граждан Литвы и проживавших в Литве евреев. Нечего удивляться, не одно поколение выросло, почти ничего об этом не зная – не хватает последовательной эдукации, не хватает мероприятий не по случаю, не хватает людей, учителей, которые могли бы рассказать об истории евреев своего городка, не хватает и общественного согласия о том, что произошло», – сказала глава ЕОЛ.

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида евреев в Литве. Кроме того, 23 сентября отмечается День памяти геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев.

По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.