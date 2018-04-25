В. Чмилите-Нильсен: результаты оцениваем положительно, но ожидали лучших

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер оппозиционного Либерального движения Литвы Виктория Чмилите-Нильсен положительно оценивает результаты первого тура парламентских выборов и надеется, что результаты партии в позитивном смысле скорректирует второй тур выборов в одномандатных округах.

«Я хорошо оцениваю наш результат, оцениваю его положительно, правда, в многомандатном округе, возможно, мы надеялись на лучший результат, но среди одномандатников у нас целых девять представителей, прошедших во второй тур. (…) Поэтому достаточно оптимистично оцениваем свой результат, и конечно, ждем и второго тура, готовимся к нему», – заявила В. Чмилите-Нельсен на пресс-конференции.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Либеральное движение в многомандатном округе получило 6,79% голосов избирателей и шесть мандатов. Ее опережает новая Партия свободы с 9,02% голосов и восемью мандатами.

Победу в первом туре выборов в сейм Литвы одержала оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) c 24?8% голосов и 23 мандатами, на втором месте — правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) с 17,5% голосов и 16 мандатами. Партия труда получила 9,47% голосов и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9,26% и восемь мандатов.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.