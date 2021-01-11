В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации

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Дания планирует ввести официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Local.

Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.Ожидается, что доказательство вакцинации от коронавируса будет полезно для тех, кто путешествует за границу, заявили в министерстве здравоохранения Дании.

«Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования», — заявили в министерстве.

Кроме того, власти страны не исключают, что документ будут требовать и от участников массовых мероприятий.

Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.