В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации

Дания планирует ввести официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Local.
Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.Ожидается, что доказательство вакцинации от коронавируса будет полезно для тех, кто путешествует за границу, заявили в министерстве здравоохранения Дании.
«Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования», — заявили в министерстве.
Кроме того, власти страны не исключают, что документ будут требовать и от участников массовых мероприятий.
Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.korrespondent.net