В Дании объявили о нормализации жизни в стране в ближайшие недели

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила гражданам страны, что их повседневная жизнь нормализуется в ближайшие недели.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава датского правительства обнародовала план, согласно, которому ограничельные меры, введенные в стране для борьбы с короновирусом, будут сняты в два этапа — 11 и 18 мая, но при условии соблюдения руководящих принципов в соответствии с продолжающимся социальным дистанцированием. По-прежнему будет запрещено собираться группами более 10 человек.

Снятие первых ограничений 11 мая коснется всех магазинов и торговых центров, которые вновь смогут начать работу, Однако, вероятно, будут ограничения на количество людей, которым будет разрешено одновременно входить в помещение. Профессиональный спорт также вернется к обычному графику в следующий понедельник, однако зрители на такие мероприятия допускаться пока не будут. Любительским видам спорта с физическим контактом придется немного подождать, но большинство занятий фитнесом на свежем воздухе будет разрешено при условии, что люди держатся на расстоянии друг от друга.

Начиная с 18 мая смогут начать работать кафе и рестораны, но число клиентов и часы работы будут сильно ограничены. Подросткам будет разрешено вернуться в школу, хотя окончательное решение о том, когда они откроются, примут муниципалитеты. Могут также открыться некоторые другие образовательные учреждения, но только после того, как школы убедят органы здравоохранения, что они смогут обеспечить безопасность большого числа студентов.

Отметим, что решением правительства границы Дании пока будут закрыты для иностранных граждан по крайней мере до 1 июня.