В Дании проведут массовое тестирование на коронавирус

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Власти Дании приняли решение провести массовое тестирование на коронавирус жителей семи муниципалитетов в области Северная Ютландия, где обнаружили мутировавший среди норок COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель оперштаба Северной Ютландии Ян Нюбе, сообщает РИА Новости.

«Мы начинаем тестирование в субботу», – сказал Нюбе.

По его словам, предстоит взять анализы примерно у четверти миллиона жителей семи северных муниципалитетов.

«Все положительные тесты будут исследованы на предмет мутации», – добавил представитель оперштаба.

Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 млн животных.

Мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части Дании. При этом только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.