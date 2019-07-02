В Дании усложнили бракоразводный процесс

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В Дании вступил в силу закон об усложнении бракоразводного процесса. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, согласно новым правилам, теперь родители, желающие развестись в Дании, обязаны пройти обязательный курс и подождать три месяца, прежде чем они смогут расстаться.

Курс называется «Сотрудничество после развода» и позволяет родителям рассмотреть последствия разрыва отношений, особенно глазами своих детей, и объясняет, как общаться после развода.

Данный цифровой курс дает ответы на некоторые из самых важных вопросов, которые оставляют пары при разводе, отметили разработчики из Университета Копенгагена. В новом курсе представлено 17 модулей, предлагающих конкретные решения для потенциальных зон конфликтов, например, как проводить дни рождения или как разговаривать с детьми, когда они расстроены.

Между 2015 и 2018 годами исследователи протестировали модули на 2500 добровольцах, результаты которых, по словам психолога Копенгагенского университета Мартина Халда, который является одним из создателей курса, были «ошеломляющими».

По данным Статистического управления Дании, сегодня около 70% детей живут вместе с обоими родителями, в 1980 году эта цифра составляла 85%. До принятия этой новой политики датчане могли довольно быстро получить то, что называется «взаимосогласованным» разводом, просто заполнив онлайн-форму и не требуя ни судьи, ни периода ожидания.

Таким образом Дания, столкнувшись с количеством разводов, превышающих 46% от числа зарегистрированных браков решила изменить систему в целом.