В Дании ввели COVID-паспорта

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Власти Дании ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает государственный портал здравоохранения во вторник, 6 апреля.

Получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. При этом тест действителен только в течение трех дней.

Власти надеются, что введение документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Теперь COVID-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Уже с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. С 21 мая ковид-паспорт позволит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

В то же время требование COVID-паспортов не распространяется на:

детей до 15 лет

лиц, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на COVID-19

лиц, которым не следует проходить тест на COVID-19 из-за физических или умственных недостатков.

Напомним, что ранее страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации». Для создания зеленого сертификата вакцинации «техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу», пояснили в ЕК.