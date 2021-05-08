В Дании ввели COVID-сертификат для посещения общественных мест

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Дании ввели COVID-сертификат, который подтверждает, что владелец получил отрицательный тест на коронавирус за последние 72 часа, был привит или недавно выздоровел от COVID-19. С помощью этого документа датчане смогут получить доступ к местам, которые были запрещены для посещений из-за пандемии.

Владельцы сертификата смогут посещать рестораны, музеи, кинотеатры, тренажерные залы, парикмахерские, зоопарки и другие общественные места.

«Это большой успех, потому что он объединил в себе возрождение экономики и стимулирование тестирования», — сказал Ларс Рамме, глава отдела туризма Датской торговой палаты.

В основном цифровой пропуск здоровья (сертификат) в настоящее время доступен через приложение для мобильного телефона, которое получает доступ к личным данным владельца о здоровье, и он также доступен в бумажной версии.

К настоящему времени только 12,7% датчан полностью вакцинированы, поэтому этот документ позволит стимулировать прохождение тестирования.

В скандинавской стране с населением 5,8 млн человек ежедневно делается до 500 тыс. тестов, и это занятие стало почти частью повседневной жизни датчан.