В Дании ввели запрет на разведение норок

Парламент Дании принял закон о запрете разведения норок до 15 января 2022 года из-за опасений обострения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что этот закон задним числом создал правовую основу для решения об отбраковке всех норок в стране в ноябре.

За нарушение закона грозит штраф и тюремное заключение до полугода. Также документ предусматривает некоторую компенсацию фермерам, но ее точные параметры еще не определены.

Напомним, в начале ноября Дания объявила о решении уничтожить более 15 млн норок после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин.

Накануне стало известно, что в Дании эксгумируют 4 млн норок, которые были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне на западе страны. Их останки сожгут.

Дания – крупнейший в мире поставщик меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 млн норок.