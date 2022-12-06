В данный момент ситуация не располагает к переговорам с Москвой – Скайсгирите

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что не видит возможности сесть за стол переговоров с Россией в сложившейся ситуации.
«Сейчас не та ситуация, чтобы с Москвой можно было разговаривать. Для того, чтобы иметь возможность разговаривать с Москвой, Москва должна предпринять определенные шаги, доказывающие, что Кремль осознал свою ошибку, ввязавшись в эту войну, и чтобы ее исправить, он выведет свои войска из Украины», — сказала во вторник Скайсгирите радиостанции Ziniu radijas.
«Литва ведет переговоры в первую очередь с Украиной. Я не склонна видеть нынешние обстоятельства такими, без изменений, подходящими для возвращения к переговорам», — отметила она.
В прошлую пятницу канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с середины сентября разговаривали по телефону.
Тогда в офисе Шольца заявили, что часовой разговор был о войне России против Украины, которая идет с февраля, и ее последствиях.
Канцлер также призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск.
«Мы должны понимать, что президент Гитанас Науседа сказал, что если говорить о переговорах с Россией, ну, о мирных переговорах, такие переговоры могут проходить только на украинских условиях и в установленные украинцами сроки», — сказала советник.
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