В данный момент ситуация не располагает к переговорам с Москвой – Скайсгирите

«Литва ведет переговоры в первую очередь с Украиной. Я не склонна видеть нынешние обстоятельства такими, без изменений, подходящими для возвращения к переговорам», — отметила она.

В прошлую пятницу канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с середины сентября разговаривали по телефону.

Тогда в офисе Шольца заявили, что часовой разговор был о войне России против Украины, которая идет с февраля, и ее последствиях.

Канцлер также призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск.

«Мы должны понимать, что президент Гитанас Науседа сказал, что если говорить о переговорах с Россией, ну, о мирных переговорах, такие переговоры могут проходить только на украинских условиях и в установленные украинцами сроки», — сказала советник.

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