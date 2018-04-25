В Давосе Президент Литвы встретился с главами ведущих мировых компаний и организаций

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В ходе визита в Давос Президент Литовской Республики Гитанас Науседа особое внимание уделил и провел ряд встреч с представителями мирового бизнес-сообщества.

По приглашению основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба Президент принял участие в торжественном ужине по случаю 50-го по счету всемирного форума. В ходе короткой беседы с Клаусом Швабом глава Литвы выразил благодарность за приглашение на форум и содержательные дискуссии, которые очень важны в этот геополитически сложный и экономически динамичный период. Гитанас Науседа и Клаус Шваб обсудили планы по открытию представительства Всемирного экономического форума в Литве и возможности создания в нашей стране Центра четвертой промышленной революции при поддержке и в партнерстве со Всемирным экономическим форумом.

Президент Литвы встретился с президентом и главным исполнительным директором индийской компании HCL Technologies Си Виджаякумаром, которая является ведущим глобальным поставщиком ИТ-услуг и насчитывает сегодня около 150 тысяч сотрудников, а также с главой Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэдой. Компаниям, рассматривающим возможности развития своего бизнеса в Литве, была представлена экономическая ситуация в стране, положение на рынке труда, благоприятный инвестиционный климат, достижения нашего государства в сфере кибербезопасности и развития финансовых технологий.

Гитанас Науседа посетил павильон глобальной сети молодых руководителей YPO в Давосе и встретился с руководителем этой организации Паскалем Геркеном и представителем YPO в Литве. Участники встречи обменялись мнениями о глобальных макроэкономических вызовах, обсудили достигнутые положительные результаты в сфере повышения привлекательности нашей страны, внедрения цифровых решений и привлечения иностранных инвестиций, а также говорили о том, как привлечь мировые инновационные компании для развития своего бизнеса в Литве.