В декабре в Литве увеличится количество рейсов

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В декабре в аэропортах Литвы должно вырасти количество рейсов – в основном это будут направления Соединенного Королевства, Норвегии, Швеции, Ирландии, кроме того, планируются и новые отпускные направления.

По словам главы отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса, в конце ноября в трех аэропортах страны было около 25% рейсов от прошлогоднего количества, однако в середине декабря этот показатель может достигнуть 40%.

«Также хорошим признаком является то, что мы получаем все больше запросов от пассажиров, которые хотят посетить близких за границей, о возможности поездок в декабре, или о возвращении в Литву», – отметил в пресс-релизе А. Стиклюнас.