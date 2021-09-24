В деле о беспорядках у сейма– 62 позреваемых

В этом деле пострадавшими признаны 26 лиц, двое из них – члены сейма.

В этом общем расследовании беспорядков, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура, также проводится расследование незаконного депонирования наркотическими веществами или цели их распространения, эпизода незаконного сбора информации о частной жизни лица.

Эта часть расследования была начато в качестве реакции на появившихся в соцсетях предложениях за вознаграждение раскрыть персональные данные должностных лиц, участвовавших в подавлении беспорядков у сейма.

Беспорядки случились у здания парламента Литвы 10 августа. Около 5 тыс. человек собрались у здания сейма, чтобы выразить неодобрение планирующихся правительством ограничительных мер, которые касаются лиц, не обладающих иммунитетом от коронавируса и не желающих тестироваться.

После заседания сейма часть протестующих баррикадировали выходы из парламента и выезд из внутреннего двора сейма. Когда должностные лица начали оттягивать их от здания, возникли потасовки – в полицейских летели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. В ходе которых пострадало 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 26 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.