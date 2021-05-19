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В деле о шпионаже А. Палецкиса начинаются заключительные прения

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В рассматриваемом Шяуляйским окружным судом (ШОС) деле, в котором экс-политики Альгирдас Паляцкис обвиняется в шпионаже, в среду намечается начать заключительные прения.

Представитель суда Витаутас Йончас информировал BNS, поддерживающая государственное обвинение в деле прокурор Вилма Видугирене намерена участвовать в прениях в онлайн-режиме, а обвиняемые и их адвокаты будут находиться в зале суда. 

Желание принять участие в заключительных прениях защитники А. Палецкиса изъявили на предыдущем заседании, а также обвиняемый в шпионаже Деймантас Бертаускас и его защитники тогда оставили за судом право принять соответствующее решение. 

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает. 

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. 

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. 

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. 

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