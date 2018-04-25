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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Политика

В деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца

Фото из открытых источников

В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца, информировала BNS в пятницу прокуратура.

«У нас два подозреваемых, которым суд назначил арест сроком на три месяца», – сказала представитель Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене.

Допрошенная на этой неделе в рамках дела горсовета Клайпеды Элла Андреева осталась в статусе специального свидетеля.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, когда человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

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По словам её адвоката, политик сотрудничает с правоохраной, дает показания и отрицает, что действовала против Литвы.

Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в деле является общественный деятель Алексеюс Грейчюс, генеральный директор Балтийской молодёжной ассоциации Juvenis.

Клайпедский политик Вячеслав Титов у себя в фейсбуке сообщает, что А. Грейчюс был арестован.

Представитель клайпедской прокуратуры сказала, что не может ни подтвердить, ни оправдать, что он является одним из подозреваемых.

О начале досудебного расследования о шпионаже прокуратура сообщила во вторник, когда стало известно, что правоохранители увезли из дома Э. Андрееву.

По словам прокуратуры, расследование начато с учётом данных, представленных Департаментом госбезопасности (ДГБ).

Э. Андреева представляет в Клайпедском горсовете общественный избирательный комитет «Титов и справедливость». В горсовете она сменила самого В. Титова, который лишился поста после того, как был осуждён за оскорбление памяти партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В 2015 году Э. Андреева баллотировалась в горсовет с Союзом русских Литвы. Тогда с этим союзом в горсовет баллотировались также А. Грейчюс и В. Титов.

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