В деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца

Фото из открытых источников

В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца, информировала BNS в пятницу прокуратура.

«У нас два подозреваемых, которым суд назначил арест сроком на три месяца», – сказала представитель Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене.

Допрошенная на этой неделе в рамках дела горсовета Клайпеды Элла Андреева осталась в статусе специального свидетеля.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, когда человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.