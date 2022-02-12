В деле об убежище ГАСЛ обратился в Европейский суд справедливости

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) обратился в Европейский суд справедливости (ЕСС) в деле о статусе задержанного мигранта, незаконно пересекшего границу.

В связи с возникновением сомнений относительно совместимости правового регулирования страны с европейскими директивами ГАСЛ просит ЕСС предоставить преюдициальное решение, а пока оно не будет предоставлено, как он утверждает, вынужден остановить административное дело по просьбе о предоставлении убежища.

Как сообщает ГАСЛ, суд рассматривает суд о решении Алитусской палаты Алитусского участкового суда, которым зарубежный гражданин задержан в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) на три месяца.

Как сообщает суд, чтобы рассмотреть вопрос о законности и обоснованности ограничения свободы передвижения заявителя, необходимо установить его правовой статус, конкретно — следует ли считать заявителя в рассматриваемом деле просителем убежища.

По данным ГАСЛ, покинувший Литвы иностранец был задержан польскими должностными лицами, которые передали его пограничникам.

Как отмечает суд, хотя заявитель предъявил свой паспорт, считалось, что он попал в Литву незаконно во время объявленной экстремальной ситуации в государственном масштабе из-за массового наплыва иностранцев.

Заявитель подал письменное прошение о предоставлении убежища, а также устно просил о нем во время заседаний первой и апелляционной судебной инстанций по рассмотрению дела.

Департамент миграции (ДМ) вернул ему прошение о предоставлении убежища, указав, что прошение подано без соблюдения соответствующего юридического регламентирования, кроме того, оно не было подано незамедлительно.

Во время судебного заседания представитель СОГГЛ и представитель заявителя просили обязать ДМ рассмотреть прошение заявителя об убежище.

ГАСЛ отмечает, что действующее в случае незаконного попадания иностранца в страну правовое регулирование, когда объявленная из-за массового наплыва иностранцев экстремальная ситуация, не устанавливает правового основания для принятия прошения о предоставления убежища и устанавливает, что даже проситель убежища может считаться незаконно попавшим в государство и может быть по этой причине задержан.

Как сообщает ГАСЛ, у расширенной судейской коллегии возникли сомнения в соответствии такого регулирования Директиве Европарламента и Совета ЕС об общих процедурах предоставления и лишения международной защиты, а также в ее связи с директивами ЕП и Совета ЕС О стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства и Об установлении стандартов приема лиц, ходатайствующих о международной защите.

В заявлении суда указано, что в том случае, если упомянутые нормы права Евросоюза должны толковаться как запрещающие соответствующее регулирование, подлежащее применению в рассматриваемом деле, это создало бы предпосылки для констатирования расширенной судейской коллегией, что заявителя следует считать лицом, имеющим статус просителя убежища, и соответственно принятия решения о надлежащем правовом основании для применения к заявителю ареста или альтернативных задержанию мер.

«Расширенная судейская коллегия ГАСЛ все же решила, что в целях рассмотрения вопроса о законности и обоснованности ограничения свободы передвижения заявителя необходимо установить его правовой статус, конкретно — следует ли считать заявителя в рассматриваемом деле просителем убежища», — говорится в сообщении.

С момента начала в прошлом году наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в Литву через Беларусь незаконно попало более 4,2 тыс. иностранцев. Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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