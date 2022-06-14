В день памяти ссылок из Литвы Науседа отмечает, что РФ повторяет это в Украине

«Сколько из них вернутся на родину? Кто защитит и вернет в Украину сирот и беспризорников, к которым уже тянутся окровавленные руки?», — риторически спросил он.

Советы, оккупировавшие страну 14 июня, 81 год назад, начали массовые депортации в глубь Советского Союза.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, за несколько дней в июне 1941 года около 18 000 человек в Литве были загнаны в вагоны для перевозки животных и вывезены с родины.

Киев заявляет, что Россия ведет себя аналогично в Украине, откуда людей насильно депортируют в Россию.

«Мы не можем мириться с преобладанием насилия и лжи. Поэтому сегодня, в память о жертвах массовых депортаций в Литве, каждый из нас заново откроет в себе дух борцов. Пусть всех нас объединит решимость дорожить свободой и противостоять несправедливости», — сказал Науседа.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. Всего за время этой оккупации было заключено в тюрьмы и депортировано 280 тыс. граждан Литвы.

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