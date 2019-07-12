В десяти городах США стартует рейд ICE: отлов и депортация нелегалов

Фото Департамент внутренней безопасности США

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В ближайшее воскресенье, 14 июля, в ряде городов Америки стартуют рейды Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE). Операция будет продолжаться несколько дней – задачей агентов является выявление и задержание нелегальных иммигрантов.

В числе упомянутых городов – Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.

Данный рейд, инициированный президентом США, прежде всего затронет семьи, которые совсем недавно нелегально пересекли американскую границу и получили приказ о депортации, пишет в четверг, 11 июля, газета Тhe New York Times со ссылкой на анонимных чиновников.

В статье говорится, что будут задержаны и депортированы те нелегалы, которые до сих пор не попадали в поле зрения властей, но случайно окажутся на месте проведения спецоперации ICE.

В ходе рейда планируется взять не менее 2.000 человек, которые будут отправлены в центры временного содержания на территории штатов Техас и Пенсильвания. Впрочем, некоторым позволят проживать в гостиницах до окончания процесса оформления депортации.

Напомним, что в конце июня Дональд Трамп согласился отложить запланированную депортацию на две недели – по требованию Демократической партии.

Ранее в четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа отменить данный рейд: «Нельзя разлучать семьи, члены которых тяжело работают на благо нашего общества и нашей страны».