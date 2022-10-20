В десятках российских городов, включая Москву, введен уровень повышенной готовности

На территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и в Севастополе введен «средний уровень реагирования», в рамках которого органы исполнительной власти наделены полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

На территории областей Центрального и Южного округов, не перечисленных выше, будет действовать режим «повышенной готовности». Это означает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта и т.д. Кроме того, это означает введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

«Уровень повышенной готовности» подразумевает ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем и использование их для нужд обороны.

К Центральному округу относятся, в частности, Москва и Московская области, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Тульская, Смоленская, Ярославская области.

Издание «Верстка» отмечает, что ограничительные меры коснутся более 55 млн россиян, проживающих в двух округах.

На остальной территории России будет действовать «уровень базовой готовности».