В домах вильнюсцев — умные счетчики на воду

В Вильнюсе завершен первый этап по установке умных счетчиков на воду, сейчас эти приборы будут устанавливать в домах у горожан. Жителям не придется самим фиксировать и декларировать показания счетчиков, а компании-поставщику удастся сэкономить до 1 млн евро в год, сообщает пресс-служба компании «Вильняус вандянис», поставляющей питьевую воду и услугу упорядочения стоков.
На завершившемся этапе внедрения умного водопровода компания установила умные счетчики в колодцах и на входах в системы многоквартирных домов. Всего установлено более 8000 умных счетчиков. В квартирах эти приборы планируют начать устанавливать в конце этого года. «Точные, автоматически получаемые данные — это шаг в сторону более качественного опыта потребителей и эффективной деятельности компании. И хотя польза от таких решений неоспорима, это первый подобный проект в странах Балтии и Польше. Цель нашего проекта — не только улучшение качества услуг, но и побуждение к переменам других регионов страны и компаний всего региона», – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
«По подсчетам, после осуществления проекта мы будем экономить или избежим убытков на сумму 1 млн евро в год. Еще больше мы сэкономим, когда откажемся от ежемесячной проверки данных счетчиков. Сэкономленные средства мы сможем инвестировать в расширение водопровода и обновление труб», – сказал гендиректор компании Саулюс Савицкас. По его словам, этот проект не только поможет идентифицировать нелегальные подключения к сети, быстрее узнать и локализовать аварии, но и будет способствовать экономии воды, облегчит рутину жителей.
При установке умных счетчиков в колодцах и на вводах в многоквартирные дома компания Bitė Lietuva первая в странах Балтии внедрила действующую технологию «интернета вещей» (концепция сети передачи данных между физическими объектами). Данные со счетчиков будут передаваться при помощи безопасной мобильной связи быстро и эффективно.
Проект окончательно завершится к 2030 году, тогда в Литве не останется обычных счетчиков. Всего установят около 350 000 умных счетчиков, инвестиции составят 27 млн евро.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt