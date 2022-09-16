В домах вильнюсцев — умные счетчики на воду

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В Вильнюсе завершен первый этап по установке умных счетчиков на воду, сейчас эти приборы будут устанавливать в домах у горожан. Жителям не придется самим фиксировать и декларировать показания счетчиков, а компании-поставщику удастся сэкономить до 1 млн евро в год, сообщает пресс-служба компании «Вильняус вандянис», поставляющей питьевую воду и услугу упорядочения стоков.

На завершившемся этапе внедрения умного водопровода компания установила умные счетчики в колодцах и на входах в системы многоквартирных домов. Всего установлено более 8000 умных счетчиков. В квартирах эти приборы планируют начать устанавливать в конце этого года. «Точные, автоматически получаемые данные — это шаг в сторону более качественного опыта потребителей и эффективной деятельности компании. И хотя польза от таких решений неоспорима, это первый подобный проект в странах Балтии и Польше. Цель нашего проекта — не только улучшение качества услуг, но и побуждение к переменам других регионов страны и компаний всего региона», – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.