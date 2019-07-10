В Дубае бар предлагает скидки за лишний вес

Фото из открытых источников

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Дубайский бар «Fusion Club», расположенный в отеле «Cassells Al Barsha» запустил новую необычную акцию для клиенток с лишним весом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, акция, которая будет проходить ежедневно с 10 июля до 31 августа предусматривает предоставление посетительницам ресторана скидки на напитки из расчета 1 дирхам (0,27 долларов) за каждый лишний килограмм веса их тела.

Гостям достаточно написать их вес на карточке и передать ее бармену, чтобы получить скидку, отмечается в сообщении заведения.

Также предлагается три бесплатных напитка для женщин в возрасте от 30 до 40 лет.