В Дубае пройдёт грандиозный фестиваль шопинга

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В Дубае вскоре стартует ежегодный фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises. Грандиозный праздник шопинга пройдет с 1 июля по 4 сентября. Туристов ждут скидки, акции и розыгрыши ценных призов, а также насыщенный календарь событий.

Гости смогут не только совершить покупки с большими скидками, но и посетить концерты, шоу, выставки, масштабные фейерверки. В нынешнем году среди запланированных акций – розыгрыши DSS Share Millionaire, Daily Surprise и множество других. Покупатели смогут выиграть 1 млн дирхамов. Для участия в лотерее следует совершить покупки на сумму от 200 дирхамов в одном из торговых центров, участвующих в фестивале. Кроме того, есть возможность выиграть автомобили Infiniti Q50. Розыгрыши состоятся 9, 16, 23 и 30 июля, а также 6 и 14 августа.