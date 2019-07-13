В Дубае туристам будут выдаваться лицензии на алкоголь

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В Дубае туристам начнут выдаваться бесплатные лицензии сроком на 30 дней для покупки алкоголя в магазинах и хранения спиртных напитков, не нарушая местные законы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местное издание «Khaleej Times», туристическая лицензия на алкоголь будет доступна гостям эмирата, не являющимся мусульманами и возраст которых превышает 21 год.

На сайте ритейлера «Maritimeand Mercantile International» (MMI), дочерней компании Emirates Group поясняются правила подачи заявки на приобретение лицензии на алкоголь. Для этого туристам необходимо посетить любой магазин сети MMI, имея при себе паспорт, заполнить и подписать форму, подтверждающую, что покупатель является туристом. Магазину потребуется лишь копия паспорта и штампа о регистрации при въезде в страну.

Кроме того, каждому покупателю будет выдано специальное руководство – так называемый «кодекс поведения туриста», в котором собраны основные инструкции, связанные с распитием спиртных напитков.

Следует отметить, что до введения новых правил, лицензии на покупку алкоголя можно было получить по резидентской визе, или покупать алкоголь в ресторанах и барах, без права выноса.