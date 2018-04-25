В Дублине отменили парад в День святого Патрика

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В Дублине, Ирландия, отменили парад ко Дню святого Патрика 17 марта. Об этом сообщает ВВС во вторник, 10 марта.

«Дублин отменил ежегодный парад ко Дню святого Патрика в связи с опасениями относительно распространения коронавируса», — сказано в публикации.

Аналогичное решение приняли и в городе Корк, где всегда проходил второй по массовости парад в честь покровителя Ирландии.

Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис подчеркнул, что ситуация с коронавирусом является крайне серьезной, и для ее решения необходимы усилия не только правительства, но и всего общества.