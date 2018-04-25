В Дублине отменили парад в День святого Патрика

В Дублине, Ирландия, отменили парад ко Дню святого Патрика 17 марта. Об этом сообщает ВВС во вторник, 10 марта.
«Дублин отменил ежегодный парад ко Дню святого Патрика в связи с опасениями относительно распространения коронавируса», — сказано в публикации.
Аналогичное решение приняли и в городе Корк, где всегда проходил второй по массовости парад в честь покровителя Ирландии.
Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис подчеркнул, что ситуация с коронавирусом является крайне серьезной, и для ее решения необходимы усилия не только правительства, но и всего общества.
Напомним, что ранее в Париже отменили концерты Мадонны из-за коронавируса. В гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны было запланировано 79 концертов. Заключительное шоу должно было состояться в Париже.korrespondent.net
Также сообщалось, что Папа римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции. Проповедь из-за коронавируса транслировали на экранах на площади Святого Петра, по телевидению и на ряде сайтов.
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