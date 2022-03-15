В эфир российского Первого канала прорвалась девушка с антивоенным плакатом

В студии Первого канала в прямом эфире появилась девушка с антивоенным плакатом «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Об этом сообщает информационно-аналитическое ежедневное сетевое издание SOTA. За спиной ведущей новостей Екатерины Андреевой она успела крикнуть: «Остановите войну, нет войне».
Как информирует SOTA, ворвавшейся в эфир «Первого канала» девушкой оказалась его сотрудница Марина Овсянникова. После появления в эфире девушку задержали.
«Предположительно в отношении нее составлен протокол по модной сейчас статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К ней выехал адвокат Даниил Берман», – сообщил Чиков.
«ОВД-Инфо» распространил обращение, которое редактор Первого канала Марина Овчинникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы «Время». Она призвала россиян «ничего не бояться» и выходить на митинги, добавив, что «они не могут пересажать нас всех».
«То, что сейчас происходит на Украине – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек – Владимир Путин.
Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее (в цветах российского и украинского флагов) – как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.
К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.
Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны».freecity.lv