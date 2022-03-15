В эфир российского Первого канала прорвалась девушка с антивоенным плакатом

«ОВД-Инфо» распространил обращение, которое редактор Первого канала Марина Овчинникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы «Время». Она призвала россиян «ничего не бояться» и выходить на митинги, добавив, что «они не могут пересажать нас всех».

«То, что сейчас происходит на Украине – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек – Владимир Путин.

Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее (в цветах российского и украинского флагов) – как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться.

К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны».

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy