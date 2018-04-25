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В Египте коронавирусом заразилась команда круизного судна на Ниле

Фото pixabay.com

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление Минздрава Египта и ВОЗ, как минимум 12 человек заразились коронавирусом на борту египетского круизного судна, курсирующего по Нилу из города Асуан в Луксор.

Все инфицированные — члены экипажа судна, болезнь протекает без симптомов, все они направлены в карантин. Власти Египта получили предупреждение о риске заражения после того, как на борту этого судна вирус был выявлен у туриста из Тайваня. Все контактировавшие с ним также находятся в изоляции.

Ранее в Египте вирусом заболел гражданин Китая, который к настоящему моменту уже выздоровел. Всего в стране в настоящий момент, по данным портала Worldometers.info, насчитывается 15 больных коронавирусом.

tourister.ru

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