В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях

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Власти Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях и за пренебрежительное отношение к памятникам архитектуры. Парламент страны утвердил соответствующие поправки, сообщила пресс-службу египетского министерства культуры.



Так, тем залезет на объекты культурного наследия (например, пирамиду) или совершит иные хулиганские действия в отношении них, грозит денежный штраф до 100 тысяч египетских фунтов (примерно 6,3 тысячи долларов).

За продажу исторических экспонатов и предметов без предоставления официальных документов сумма штрафа увеличится до 10 миллионов фунтов (примерно 630 тысяч долларов). В отдельных случаях можно оказаться в тюрьме.

Напомним, в прошлом году в Италии туристам запретили ходить в шлепанцах, а в Черногории намерены вести штрафы за прогулки с голым торсом или в купальниках.