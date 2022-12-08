В ЕК предлагают ввести ограничения на импорт продовольствия из Украины

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Евросоюз должен пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной и ввести ограничения на импорт некоторых продуктов питания. Об этом в среду, 7 декабря, заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет Politico.

«Помощь Украине является нашим стратегическим приоритетом и это не подлежит обсуждению. Это вопрос безопасности, но по некоторым продуктам эту политику придется пересмотреть. Импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов действительно увеличился в несколько раз после открытия торговли с Украиной», — сказал Войцеховский, выступая по видеосвязи на мероприятии в верхней палате парламента Польши, посвященном Общей сельскохозяйственной политике ЕС.