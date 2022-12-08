В ЕК предлагают ввести ограничения на импорт продовольствия из Украины

Евросоюз должен пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной и ввести ограничения на импорт некоторых продуктов питания. Об этом в среду, 7 декабря, заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, пишет Politico.
«Помощь Украине является нашим стратегическим приоритетом и это не подлежит обсуждению. Это вопрос безопасности, но по некоторым продуктам эту политику придется пересмотреть. Импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов действительно увеличился в несколько раз после открытия торговли с Украиной», — сказал Войцеховский, выступая по видеосвязи на мероприятии в верхней палате парламента Польши, посвященном Общей сельскохозяйственной политике ЕС.
Он отметил, что из Украины «поступают в больших количествах» кукуруза, рапс и мясо птицы. По словам еврокомиссара, Румыния и Болгария уже заявили о «проблематичном» увеличение импорта подсолнечного масла из Украины.
Войцеховский сказал, что решение о введении пошлин на пищевые продукты из Украины «будет зависеть от многих комиссаров», но «я считаю, что проблема существует. Там, где этот экспорт явно увеличился, я буду выступать за введение ограничений».
Ранее в ЕС заявляли, что важно предоставление возможности неограниченного экспорта продовольствия из Украины, что является необходимым условием для помощи разрушенной войной экономике страны.
Отметим, с начала войны Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.korrespondent.net