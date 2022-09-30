В ЕК прогнозируют быстрое утверждение новых санкций против РФ

Она также рассказала, что грозит стране-агрессору согласно новому пакету санкций.

«Мы предложили эти дополнительные санкции. Трудно высказываться по механизму их реализации, пока они не утверждены. Мы поговорим об имплементации и способе их выполнения, как только это будет одобрено», — заверила чиновница.

Спинант напомнила об «очень четкой процедуре» принятия санкций.

«Мы предлагаем Совету (ЕС — ред.) меры, и пока эта процедура продолжается, мы не сообщаем подробностей», — подчеркнула она.

Они последуют только после утверждения санкций, добавила пресс-секретарь.

Как известно, в Еврокомиссии уже одобрили новый пакет санкций против РФ. В него войдет ограничение цены на российскую нефть.

По данным СМИ, в Евросоюзе запретят ввозить широкий список товаров РФ.