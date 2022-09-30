В ЕК прогнозируют быстрое утверждение новых санкций против РФ

Предложение Еврокомиссии (ЕК) по очередному пакету санкций в отношении России может быстро пройти официальное утверждение. После него возможны комментарии по механизму их применения. Об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге в Брюсселе сообщает Интерфакс-Украина.
«Это можно будет сделать очень быстро, как это было в случае предыдущих санкций. Мы думаем, что необходимо проявить единство и решимость — и быстро утвердить эти санкции», — отметила она.
Она также рассказала, что грозит стране-агрессору согласно новому пакету санкций.
«Мы предложили эти дополнительные санкции. Трудно высказываться по механизму их реализации, пока они не утверждены. Мы поговорим об имплементации и способе их выполнения, как только это будет одобрено», — заверила чиновница.
Спинант напомнила об «очень четкой процедуре» принятия санкций.
«Мы предлагаем Совету (ЕС — ред.) меры, и пока эта процедура продолжается, мы не сообщаем подробностей», — подчеркнула она.
Они последуют только после утверждения санкций, добавила пресс-секретарь.
Как известно, в Еврокомиссии уже одобрили новый пакет санкций против РФ. В него войдет ограничение цены на российскую нефть.
По данным СМИ, в Евросоюзе запретят ввозить широкий список товаров РФ.korrespondent.net