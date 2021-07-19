В ЕК заявили, что Европа обогнала США по числу лиц с первой дозой вакцины от коронавируса

Фото European Parliament / Flickr Подробнее: https://www.newsru.com/world/11Apr2021/eusputnik.html

Вакцинация на Европейском континенте продолжается, и Европа обогнала США по числу лиц, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил в воскресенье, выступая в эфире новостного телеканала LCI, передает ТАСС.

«Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США», — заявил Бретон. «Еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно», — добавил он.

«То есть Европа обеспечила свою автономию в сфере вакцин. Это чрезвычайно важно», — подчеркнул еврокомиссар. «Теперь Европа (хотя я и говорю это с осторожностью) возглавила мировое движение по вакцинации. И это чрезвычайно важно, потому что это ключевой элемент борьбы с пандемией — то, что все больше людей проходят вакцинацию», — отметил Бретон. «Мы еще не вышли из ситуации пандемии, но хорошая новость заключается в том, что у нас есть инструмент для этого, и мы знаем, что нам следует делать», — сказал еврокомиссар.

Обязательная вакцинация

Бретону был задан вопрос относительно целесообразности ввести в странах ЕС обязательную вакцинацию. «Об этом сейчас речи не идет, ситуация этого не требует. Но в то же время следует отметить, что данный вопрос стоит сейчас на повестке дня во всех развитых странах», — ответил еврокомиссар.

Он высказал при этом мнение, что право принимать решение вакцинироваться или не вакцинироваться является положительным фактором в демократическом обществе. «Но в том случае, если человек не желает вакцинироваться, мы в отношении его сделаем соответствующие выводы, так как он будет представлять риск как способный заразить коронавирусом других людей «, — подчеркнул представитель ЕС.

«Все последние данные по странам ЕС сейчас свидетельствуют о том, что заболевают теперь COVID-19 именно те, кто не вакцинировался. Увы, такова реальность», — сказал Бретон. «И такую ситуацию следует изменить», — добавил он.

Бретон сообщил, что в настоящее время в ЕС ежемесячно выпускается 300 млн доз вакцин. «То есть имеющиеся мощности и запасы в 70 млн доз позволяют нам в случае необходимости, возникшей из-за появления новых штаммов, сделать людям прививки третьей дозой вакцины. Мы к этому готовы», — заверил еврокомиссар.

США и Великобритания

В интервью Бретон указал на особую важность для развитых стран обеспечить условия для проведения вакцинации в слаборазвитых странах и регионах, в первую очередь в Африке. При этом он напомнил, что «США до сих пор не предоставили ни единой дозы другим странам, за исключением небольших поставок в Канаду и Мексику». «Европа же распределила между своими странами 500 млн доз и еще 500 млн направила более чем ста странам мира. А США — ноль, им пора изменить свой подход», — сказал Бретон.

Говоря о развитии ситуации в различных странах, Бретон отметил, что «британцы слишком рано отказались от ограничительных мер». «Урегулирование проблемы эпидемии коронавируса было в Великобритании просто хаотическим, и об этом можно только сожалеть, так как это привело к множеству жертв», — подчеркнул Бретон. «Все это указывает нам на то, что следует весьма постепенно отменять ограничительные меры», — сказал еврокомиссар.