В ЕК заявили, что переговоров с производителями «Спутника V» на данный момент нет

Никаких переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и производителями «Спутника V» о закупке российской вакцины на данный момент нет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, сообщает ТАСС.

«На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.