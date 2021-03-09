В ЕК заявили, что женщины вынуждены работать вдвое больше мужчин за ту же зарплату

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Женщины в странах Евросоюза вынуждены работать вдвое больше мужчин за ту же зарплату, это несправедливо и должно прекратиться. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии сессии Европарламента в Международный женский день, сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать всем женщинам, что Европа на их стороне, что она должна стать континентом для равных возможностей для женщин. И я знаю, что это еще не так. Сейчас женщины вынуждены работать вдвое больше, чтобы зарабатывать столько, сколько мужчина, — сказала она. — Мы должны положить этому конец».