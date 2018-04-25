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В ЕК заявили о неэффективности системы контроля миграции в Евросоюзе

Photo by photog_at on Foter.com / CC BY

Нынешняя система контроля миграции в ЕС больше не работает, и необходима срочная перестройка. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на слушаниях по миграции в Европарламенте.

Центральным предложением предложенной реформы является отказ от действующей сейчас Дублинской системы, согласно которой за прием и размещение, либо репатриацию каждого конкретного мигранта обязана отвечать та страна ЕС, на территорию которой этот человек впервые прибыл из-за пределов Евросоюза.

ЕК предлагает сделать ответственность за прием, размещение и репатриацию мигрантов общеевропейской — все государства союза, в том числе находящиеся в стороне от главных миграционных путей, должны будут размещать у себя мигрантов из самых проблемных стран ЕС в этой сфере — Греции, Италии и Испании.

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«Все страны ЕС должны поддерживать государства, подвергшиеся высокому [миграционному] давлению. Евросоюз должен оставаться на уровне своих гуманитарных обязательств», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕК предлагает принять на европейском уровне «четкую систему предоставления убежища и репатриации лиц, которые не имеют на него права», а также создать оптимальные условия для легальной миграции, чтобы люди, приезжающие в Европу легальным путем, чувствовали себя желанными гостями.

Наконец, Еврокомиссия предлагает «работать со странами происхождения и транзита мигрантов», то есть государствами Центральной и Северной Африки. Фон дер Ляйен призвала создать лучшие условия жизни в этих странах, «чтобы люди не покидали свои дома так легко».

Одной из главных проблем, которую Брюсселю до сих пор не удается решить, — это получить согласие африканских стран на прием обратно высылаемых из Европы мигрантов, особенно тех, гражданство которых установить не удалось. В этой связи в ходе дискуссии в Европарламенте было неоднократно озвучено предложение использования льготных поставок вакцины от коронавируса в качестве средства для дальнейшего усиления влияния ЕС в странах исхода и транзита мигрантов.

Фон дер Ляйен резюмировала, что Евросоюзу необходимы мигранты в качестве квалифицированной рабочей силы. Она привела пример гендиректора немецкой фармкомпании BioNTech Угура Шахина, родившегося в Турции, а затем после получения образования в Германии эмигрировавшего в эту страну. Его компания недавно создала вакцину от коронавируса.

Напомним, что 23 сентября в ЕС представили новую систему миграции и убежища. Документ регламентирует прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда в основном прибывают беженцы.

korrespondent.net

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