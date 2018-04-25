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В Электренай из Висагинаса перемещено мощное устройство

Фото Гедиминаса Савицкиса

В плане подготовки к синхронизации энергосетей Литвы с сетями материковой Европы с трансформаторной подстанции недействующей Игналинской АЭС (ИАЭС) на электростанцию Lietuvos elektrine перемещено мощное устройство.

Компания по продажам электроэнергии Litgrid сообщила, что после того, как на распределитель электростанции  330 киловольт был перемещен шунтирующий реактор, подстанция ИАЭС больше не будет участвовать в управлении межсистемных потоков мощности и напряжений с Белоруссией.

«Это особо мощное устройство переведено с восточной границы нашей страны в центр. Именно здесь, когда Литва присоединится к электросетям Западной Европы и после 80-летнего перерыва будет самостоятельно управлять системой, оно будет действовать наиболее эффективно и с максимальной пользой» – сказал для пресс-релиза глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

По его словам, это и символическое действие в плане продвижения к синхронизации, и еще один шаг по укреплению и обновлению передающих сетей Литвы.

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Шунтирующий реактор обеспечивает качество передачи электроэнергии посредством управления напряжением и регулирования реактивной мощности в сетях высокого напряжения. Такие устройства устанавливаются там, где потребность в управлении напряжением максимальна.

Помимо реактора, в Литве действуют еще 10 шунтирующих реакторов меньшей мощности, однако они не являются регулируемыми, а их влияние — локально.

Линия 750 киловольт, соединявшая подстанцию ИАЭС с Беларусью, демонтирована. Кроме того, намечается реконструировать две подстанции по 330 киловольт в Игналине и Утяне.

Это один из 14 утвержденных кабмином проектов по синхронизации.

BNS
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