В EMA заявили, что полная вакцинация защищает от всех вариантов коронавируса

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Полная вакцинация является ключевым элементом для защиты от коронавируса, в том числе штамма дельта. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний, сообщает ТАСС.

«Полная вакцинация любым из одобренных в ЕС препаратов обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения и смерти от коронавируса, в том числе варианта дельта, — отмечается в документе. — А наиболее высокий уровень защиты достигается после того, как прошло достаточно времени (7-14 дней) с введения последней дозы вакцины».

С учетом этого в организации призвали людей, которые еще не сделали прививку, начать процесс и своевременно пройти вакцинацию, а власти европейских стран — рассмотреть возможность сокращения интервала между первой и второй дозой в пределах установленного лимита, в особенности для тех людей, которые находятся в группе риска.