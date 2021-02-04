В энергопроекты в Литве планируется не пускать компании, связанные с БелАЭС

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Правящие намерены еще больше ограничить возможности участия в энергетических проектах в Литве зарубежных и литовских компаний, которые напрямую или косвенно связаны с деятельностью Белорусской АЭС (БелАЭС).

В среду глава Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас сообщил, что вместе с несколькими депутатами намерен зарегистрировать предусматривающие это две поправки к законам, которые могли бы вступить в силу с июля.

«Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве. Стратегические компании, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе», – пояснил BNS Л. Касчюнас.