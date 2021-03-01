В ЕП – преследование литовских судей, осуществляемое Россией

В марте 2019 года судьи Вильнюсского окружного суда признали бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Большинство из них были осуждены заочно.

В последние месяцы литовские политики на разных уровнях обращались за помощью к партнерам по ЕС и НАТО с тем, чтоб литовские судьи были защищены от преследования, осуществляемого Москвой.

13 января 1991 года во время советская власть при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза. Во время советской агрессии в январе 1991 года было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.

Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета — Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.