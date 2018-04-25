В ЕП – заседание по преследуемым Россией литовским прокурорам и судьям

Во вторник комитет Европарламента (ЕП) проводит заседание, которое рассмотрит призыв Литвы помочь защититься от осуществляемого Россией преследования в отношении судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года.
В заседании Комитета по свободам граждан, юстиции и внутренним делам примут участие министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, представитель судей, председатель Каунасского окружного суда Нериюс Мейлутис.
Э. Янкявичюс надеется, что ЕП примет резолюцию по этому вопросу.
«Планируется обсудить с членами комитета обеспечение единства права, соблюдения принципов независимости и непредвзятости судей в Евросоюзе, чтобы судьи и прокуроры были защищены от любого вмешательства и внешнего воздействия», – заявил министр юстиции в пресс-релизе, распространенном накануне заседания.
«Я хочу подчеркнуть, что литовские судьи являются судьями Европейского Союза. Они выполняют свои конституционные обязанности, и наша обязанность – гарантировать их безопасность, не допускать оказание давления на них, прочих воздействий», – добавил он.
В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые внесли свой вклад в дело 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.
Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров в марте этого года были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорены Вильнюсским окружным судом к лишению свободы.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.
Советские власти пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.
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