В ЕП – заседание по преследуемым Россией литовским прокурорам и судьям

«Планируется обсудить с членами комитета обеспечение единства права, соблюдения принципов независимости и непредвзятости судей в Евросоюзе, чтобы судьи и прокуроры были защищены от любого вмешательства и внешнего воздействия», – заявил министр юстиции в пресс-релизе, распространенном накануне заседания.

«Я хочу подчеркнуть, что литовские судьи являются судьями Европейского Союза. Они выполняют свои конституционные обязанности, и наша обязанность – гарантировать их безопасность, не допускать оказание давления на них, прочих воздействий», – добавил он.

В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые внесли свой вклад в дело 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров в марте этого года были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорены Вильнюсским окружным судом к лишению свободы.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советские власти пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.