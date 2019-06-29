В ЕС будут готовиться к кибератакам с помощью «военных игр»

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Финляндия, к которой 1 июля переходит председательство в Европейском Союзе, намерена провести «военные игры» для подготовки политиков стран-членов ЕС к отражению кибератак со стороны России и Китая.

Как сообщают британские газеты The Guardian и Financial Times, специальные занятия, на котором государственным чиновникам предстоит отрабатывать сценарии защиты, пройдут в Хельсинки в июле и сентябре с министрами внутренних дел и финансов стран ЕС.

Объясняя необходимость проведения учений, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил The Guardian: «Мы хотим, чтобы страны-члены и союз в целом усилили свой потенциал по предотвращению и реагированию. И военные, и гражданские власти могут в кризисный момент сделать лишь то, к чему они были подготовлены».

В 2017 году министры обороны ЕС приняли участие в первой в истории союза кибертренировке, во время которой они отвечали на имитацию хакерской атаки на одну из военных миссий блока за рубежом, напомнило британское издание. Финляндия объявила вопросы кибербезопасности − одним из приоритетов в течение шестимесячного периода ее председательствования в Евросоюзе.

The Guardian напоминает, что Хельсинки обвиняют Россию в блокировании сигналов GPS, в то время как финские войска принимали участие в военных учениях НАТО в Норвегии в октябре 2018 года.

Кремль также обвиняли в попытке кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО − международной организации по наблюдению за химическим оружием. Эта операция была сорвана голландской военной разведкой, указывает британское издание. В свою очередь специалисты американско-израильской фирмы Cybereason, специализирующейся на кибербезопасности, 25 июня сообщили о глобальной хакерской атаке на телекоммуникационные компании,проведенной в интересах властей Китая.

Москва и Пекин постоянно отрицают любые обвинения в причастности к хакерству.