В ЕС будут платить компенсацию за сокращение выбросов

В Евросоюзе учредили Фонд справедливого перехода (JTF), который призван поддержать справедливый и инклюзивный «зеленый переход» ЕС. Соответствующее решение в понедельник, 7 июня принял Совет Евросоюза, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что объем Фонда будет составлять 17,5 млрд евро. На эти деньги будут финансироваться проекты по снижению социально-экономических последствий для общин ЕС, которые сильно зависят от ископаемого топлива или отраслей, интенсивно производящих парниковые газы и требующих диверсификации местной экономики.
Это одна из мер, которые ЕС использует для достижения своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и обеспечению климатической нейтральности к 2050 году.
В Совете ЕС подчеркнули, что регионы и государства-члены ЕС имеют разные возможности для решения стоящих перед ними задач. Поэтому JTF призван предотвращать увеличению этих различий путем инвестирования в территории, которым необходимо поэтапно отказаться от производства и использования угля, бурого угля, торфа и горючего сланца или трансформировать отрасли, сильно загрязняют окружающую среду.
Финансирование будет предоставляться только на основе планов справедливого территориального перехода, которые будут подготовлены государствами-членами вместе с соответствующими местными и региональными органами власти.
В планах будут определены наиболее пострадавшие территории и их инвестиционные потребности.korrespondent.net