В ЕС будут платить компенсацию за сокращение выбросов

Это одна из мер, которые ЕС использует для достижения своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и обеспечению климатической нейтральности к 2050 году.

В Совете ЕС подчеркнули, что регионы и государства-члены ЕС имеют разные возможности для решения стоящих перед ними задач. Поэтому JTF призван предотвращать увеличению этих различий путем инвестирования в территории, которым необходимо поэтапно отказаться от производства и использования угля, бурого угля, торфа и горючего сланца или трансформировать отрасли, сильно загрязняют окружающую среду.

Финансирование будет предоставляться только на основе планов справедливого территориального перехода, которые будут подготовлены государствами-членами вместе с соответствующими местными и региональными органами власти.

В планах будут определены наиболее пострадавшие территории и их инвестиционные потребности.