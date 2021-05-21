В ЕС достигли соглашения по COVID-сертификатам

Европарламент и Совет ЕС смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС», – написал он в Twitter.

Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров, сообщает ТАСС. При этом соглашение между Европарламентом и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.

Так, в Европарламенте рассчитывают, что цифровой коронавирусный сертификат вступит в в силу с 1 июля. Об этом сказал на пресс-конференции глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр.

«У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля», – сказал он.

Напомним, в марте в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Он будет содержать данные о самой вакцинации, тестах на инфекцию, а также о сроках перенесенной болезни.

Также СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины. «Зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане ЕС, которые вакцинировались лицензированным сообществом препаратом.