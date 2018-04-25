В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G

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В Евросоюзе за первые полгода 2020 года было зафиксировано около 140 нападений на вышки мобильной связи. Такие данные приводятся в совместном письме в Еврокомиссию 15 государств ЕС. Об этом сообщает брюссельский портал EURACTIV.

Подготовленное Польшей письмо подписали Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Они обратились к замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, еврокомиссару по ценностям и транспарентности Вере Юровой и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону с призывом предпринять активные действия для борьбы с распространением конспирологических теорий о связи пандемии коронавируса с планами повсеместного внедрения широкополосного интернета нового поколения 5G. Именно с распространением этой информации авторы письма связывают подавляющее число нападений на мобильные ретрансляторы в странах Европы.

Еврокомиссия в своих регулярных отчетах о борьбе с фейковой информацией постоянно упоминает многочисленные материалы в соцсетях, тиражирующие идеи, что пандемия коронавируса и распространение систем 5G связаны с планами неких тайных сил чипировать все население Земли.