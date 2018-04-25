В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G

В Евросоюзе за первые полгода 2020 года было зафиксировано около 140 нападений на вышки мобильной связи. Такие данные приводятся в совместном письме в Еврокомиссию 15 государств ЕС. Об этом сообщает брюссельский портал EURACTIV.
Подготовленное Польшей письмо подписали Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. Они обратились к замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, еврокомиссару по ценностям и транспарентности Вере Юровой и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону с призывом предпринять активные действия для борьбы с распространением конспирологических теорий о связи пандемии коронавируса с планами повсеместного внедрения широкополосного интернета нового поколения 5G. Именно с распространением этой информации авторы письма связывают подавляющее число нападений на мобильные ретрансляторы в странах Европы.
Еврокомиссия в своих регулярных отчетах о борьбе с фейковой информацией постоянно упоминает многочисленные материалы в соцсетях, тиражирующие идеи, что пандемия коронавируса и распространение систем 5G связаны с планами неких тайных сил чипировать все население Земли.
Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в намерении чипировать человечество через вакцины.
Как известно, Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что основатель американской корпорации якобы строит планы по чипированию населения планеты. По мнению тех, кто верит в эту теорию, Гейтс собирается вводить людям чипы через вакцину от коронавируса. Проведенный иностранными исследователями опрос показал, что так в США считают около 45% избирателей-республиканцев и менее 20% демократов. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил крупную сумму на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.korrespondent.net