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В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

«В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов», — пояснили в компании.

Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года, когда истекает контракт между Газпромом и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу Ямал-Европа.

«В случае отключения поставок по газопроводу Ямал и реверсных поставок из Германии, возможности поставок (газа в Польшу – ред.) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через Ямал, национальной добычи и запасов», — говорится в сообщении.

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.

В компании уточнили, что в 2019 году потребление газа в Польше составит около 19 миллиардов кубометров, в том числе четыре миллиарда кубометров – собственной добычи, девять миллиардов кубов — закупленные в России, 3,5 миллиарда — закупленного в ЕС и 2,5 миллиарда — приобретенного в качестве СПГ.

Министр экономики Словакии Петер Жига сообщил, что страна также готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

«В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии», — добавил Жига.

На прошлой неделе сообщалось, что Газпром увеличил транзит газа через территорию Украины практически до максимума – 302 млн кубометров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в Париже вопрос транзита газа был разблокирован. Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу.

korrespondent.net

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