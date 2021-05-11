В ЕС готовят собственную военную концепцию

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель должен к к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС Стратегический компас. Соответственное поручение он получил от Совета ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что после презентации этого последует дальнейшее обсуждение концепции. Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

«Концепция Стратегический компас повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект Стратегического компаса для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.

Напомним, несколькими днями ранее состоялись переговоры глав минобороны стран ЕС по безопасности, участники которого условились усилить роль сообщества как «всестороннего игрока» в сфере безопасности.

Также сообщалось, что США и ЕС решили обновить сотрудничество по НАТО. Стороны условились разработать новые способы совместной работы, чтобы отвечать на многочисленные и меняющиеся вызовы в сфере безопасности.