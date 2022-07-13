В ЕС готовят закон о конфискации активов РФ

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В октябре Европейский Союз планирует принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов. Об этом на пресс-конференции заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Совете, и, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Поэтому мы двигаемся очень быстро», – заявил Рейндерс.