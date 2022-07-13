В ЕС готовят закон о конфискации активов РФ

В октябре Европейский Союз планирует принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов. Об этом на пресс-конференции заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Совете, и, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Поэтому мы двигаемся очень быстро», – заявил Рейндерс.
Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что Лондон выступает за передачу Украине конфискованных активов РФ.
Также 24 июня Сенат Канады одобрил законопроект премьер-министра Джастина Трюдо, который разрешает конфискацию российских активов.korrespondent.net