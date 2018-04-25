В ЕС говорят о введении единой минимальной зарплаты

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В Евросоюзе сделан шаг к установлению во всех странах-членах минимальных заработных плат, чтобы способствовать преодолению неравенства в оплате труда и уровне жизни между разными частями ЕС, пишет euronews.com .

Еврокомиссия уже собирается предложить правительствам набор общих критериев для определения минимального уровня зарплаты. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что намеревается остановить “утечку мозгов и рук с Востока Европы в более богатый Запад”.

Из 28 членов ЕС только 6 не имеют установленной законом минимальной заработной платы (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция). И между странами, где она есть, имеются большие различия. Так, в Болгарии работающие полный день жители получают самое меньшее 286 евро в месяц, а в Люксембурге – 2071 евро.

Брюссель формально представит свое предложение в начале сентября этого года. Чтобы оно вступило в силу, его нужно включить в основополагающий Договор о Евросоюзе, на что могут уйти многие годы.