В ЕС кипят страсти по поводу распределения вакцин

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Ряд стран Евросоюза не поддержал мнение председательствующей ныне в ЕС Португалии о якобы «достижении компромисса» по поводу распределения дополнительной порции из десяти миллионов вакцин Пфайзер-БиоНТех.

Как передает АЗЕРТАДЖ, несогласие, в частности, выразили Бельгия, Австрия, Словения и Чехия. Они считают, что способ распределения вакцин далек от сбалансированности. При этом, принятое Евросоюзом решение они считают «результатом воздействия ведущих государств союза», пишет бельгийское издание «Фландерс Ньюс».

Согласно плану, государства должны были получить количество вакцин, пропорциональное доли населения. При этом дополнительные поставки сверх пропорции не были предусмотрены. Интересно, что 19 государств-членов ЕС ранее отказались от полагающихся им по новому плану дополнительных вакцин, при этом они просили передать их Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

Это и вызвало недовольство ряда стран.