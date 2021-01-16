В ЕС массово жалуются на доставку вакцин Pfizer

Шесть стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию с жалобой на поставки вакцин от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.

«В письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания совместно обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать активизации производства вакцины и ускорить ее поставки», — говорится в сообщении.

Страны также выразили обеспокоенность тем, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу. В компании это объясняют планами реорганизации производства, что даст возможность увеличить его с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд.