В ЕС массово жалуются на доставку вакцин Pfizer

Шесть стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию с жалобой на поставки вакцин от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии.
«В письме Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания совместно обращаются к Еврокомиссии с просьбой способствовать активизации производства вакцины и ускорить ее поставки», — говорится в сообщении.
Страны также выразили обеспокоенность тем, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу. В компании это объясняют планами реорганизации производства, что даст возможность увеличить его с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд.
В свою очередь, Еврокомиссия потребовала от Pfizer уже в первом квартале поставить в ЕС в полном объеме все законтрактованные дозы вакцины.
«Я провела разговор с главой Pfizer, который пообещал в первом квартале компенсировать все задержки поставок. Мы понимаем сложности поставок, но мы ожидаем, что параметры поставок будут выполнены», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.korrespondent.net